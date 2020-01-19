Киев, , 18:24 — REGNUM В центре Киева задержали группу мужчин, бросавших в участников митинга петарды. Об этом сообщили 19 января в пресс-службе столичной полиции.

«Группа неизвестных бросила в них (участников акции) несколько петард, — говорится в сообщении. — В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции 11 граждан».

Как передавало ИА REGNUM, акция антифашистов прошла на Михайловской площади в Киеве 19 января. По предварительным данным, участие в мероприятии приняли десятки человек.

Читайте также: В Киеве проходит акция антифашистов