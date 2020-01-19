Кизляр, Дагестан, , 18:42 — REGNUM В городе Кизляр более 300 человек обратились в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции (ОКИ) в течение четырнадцати дней. Об этом 19 января сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«Установлено, что с 06 по 19 января 2020 года в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 граждан», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент проводятся меры по предотвращению распространения инфекции (обеззараживание сетей и укладка новых водопроводных каналов), которая была вызвана ненадлежащем качеством воды водонасосной станции № 4 г. Кизляра.

Отмечается, что прокуратурой направлено 7 судебных исков к ОАО «Горводопровод». В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 238 УК РФ, по факту оказания потребителям услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным дагестанской прокуратуры, число госпитализированных пациентов с ОКИ за последние сутки составило 31 человек. На данный момент медицинская помощь в профильных учреждениях получают 164 больных.

Читайте ранее в этом сюжете: Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре увеличилось до 164