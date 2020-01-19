Кизляр, Дагестан, , 18:03 — REGNUM Количество госпитализированных пациентов с острой кишечной инфекцией (ОКИ) в дагестанском городе Кизляре возросло до 164 человек. Об этом 19 января сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«На сегодняшний день 164 человека находятся в медучреждениях, их состояние стабильное, они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следователями осуществляются действия по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые виновны в нарушении закона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Минздраве Дагестана сообщили о вспышке кишечной инфекции в городе Кизляре. В СК РФ по республике 15 января было возбуждено уголовное дело после отравления жителей города Кизляра загрязненной питьевой водой. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

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