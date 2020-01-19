Посёлок городского типа Богородское, Московская область, , 17:44 — REGNUM Один человек пострадал при падении параплана в городском округе Богородский в Подмосковье. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Крушение параплана произошло в поле возле деревни Пашуково под Богородском. Параплан рухнул на землю, пилот получил травмы.

Пострадавший был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Обстоятельства и причины крушения параплана устанавливаются.

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