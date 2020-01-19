Урумчи, Китай, , 17:30 — REGNUM На северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе снова зафиксирована сейсмическая активность, магнитуда которой составила 6,4 балла. Об этом 19 января сообщает Китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки также ощущались в пограничном государстве с КНР Казахстане. Так, специалисты в Алмате зафиксировали землетрясение 3−4 балла по шкале МSК-64.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 января в уезде Фазабад округа Кашгар в Синьцнян-Уйгурском автономном районе Китае прошли первые подземные толчки магнитудой 5,4.

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