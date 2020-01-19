Уфа, , 16:55 — REGNUM Российская туристка, пострадавшая в результате ДТП во время отдыха на Бали, была доставлена в Уфу. Об этом 19 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

Женщина, получившая травмы в результате ДТП на Бали, была доставлена в Уфу на самолёте санавиации. Затем на автомобиле санавиации её перевезли в городскую клиническую больницу номер 21 Уфы, где женщина пройдёт полное медицинское обследование для определения дальнейшей тактики по её лечению.

По предварительным данным, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и несколько переломов после наезда на неё мотоциклиста. На Бали женщине уже была сделана экстренная операция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о туристке из России, получившей травмы в результате наезда на неё мотоциклиста во время отдыха на Бали.

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