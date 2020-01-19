Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 16:27 — REGNUM Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Новом Уренгое. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому АО.

Возгорание произошло около 16:00 по местному времени на улице Таёжной. Загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Площадь возгорания составила 650 кв. метров. Горение идёт по всей кровле здания. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение и сильное задымление на первом этаже здания. Угрозы перехода пламени на рядом стоящие здания нет.

Из здания были эвакуированы 13 жильцов, среди них двое детей и инвалид. В результате пожара пострадали два человека, в том числе ребёнок 12-ти лет. У ребёнка предварительно диагностировано отравление угарным газом, ещё один человек обратился к медикам с вывихом ноги.

Жильцы были временно размещены в подъехавшем автобусе. В ликвидации пожара принимают участие 28 человек и 8 единиц спецтехники МЧС. Отмечается, что в 2016 году дом был признан аварийным, а в 2018 частично расселён. На момент пожара в доме проживало несколько человек.

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