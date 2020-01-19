с. Благовещенка, , 15:26 — REGNUM 40 иностранных туристов были эвакуированы спасателями из автобуса, сломавшегося на заснеженной трассе в Благовещенском районе Алтайского края. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Автобус следовал по международному маршруту из Улан-Батора (Монголия) в Казахстан. На трассе Родино — Благовещенка произошла поломка автобуса из-за некачественного топлива.

Сотрудники МЧС из Благовещенской пожарной части выехали на место происшествия и предприняли меры по эвакуации людей. Все туристы были размещены в общежитии строительного техникума в Степном Озере, им было организовано горячее питание. Автобус был отбуксирован в Благовещенский филиал Северо-Западного ДСУ, где его ремонтируют.

После ремонта автобуса туристы отправятся далее по маршруту.

Стоит отметить, что в Алтайском крае в настоящее время действует штормовое предупреждение в связи с сильной метелью. Закрытыми для всех видов транспорта остаются около десяти трасс регионального значения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за метели в Алтайском крае произошло несколько массовых ДТП с погибшими и пострадавшими.

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