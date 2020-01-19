Донецк, , 14:59 — REGNUM Активизация обстрелов со стороны вооруженных сил Украины ожидается в период с 20 по 24 января по всей линии соприкосновения и связано это с надеждой Киева получить поддержу европейского сообщества. Об этом 19 января сообщил представитель управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе официального заявления.

В этот период будет осуществляться визит украинской делегации с участием министра обороны Украины Андрея Загороднюка в Брюссель «для участия в совместном заседании комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны в Европе».

ИА REGNUM напоминает, согласно данным разведки НМ республики, боевики ВСУ размещают военную технику недалеко от жилых домов, подвергая опасности жизнь мирных жителей.

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