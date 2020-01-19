Тегеран, , 14:27 — REGNUM Иранские эксперты продолжают изучать бортовой самописец самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который был сбит иранскими военными под Тегераном 8 января. Об этом 19 января сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, цитирует его слова информационное агентство Исламской Республики.

Резайефар отметил, что в настоящее время эксперты Ирана изучают бортовой самописец, добавив, что пока что решение об отправке самописцев в другую страну не принято.

ИА REGNUM напоминает 8 января после вылета из аэропорта Тегеран потерпел крушение украинский самолет компании МАУ. 11 января власти Ирана заявили, что самолет был сбит их военными, которые находились в состоянии боевой готовности. Среди 176 погибших в результате крушения авиалайнера, 71 — были граждане Ирана, что вызвало протесты среди граждан Исламской Республики.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что бортовые самописцы будут переданы Ираном Украине. Отметим также, что в данный момент на Украине проходит церемония прощания с погибшими гражданами Украины, которые находились на борту сбитого лайнера. Тела одиннадцати граждан Украины сегодня, 19 января, были доставлены в аэропорт Борисполь, где их встретили представители украинских властей. Подчеркнем, что на борту сбитого самолета находились граждане семи государств.