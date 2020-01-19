Ухань, Китай, , 14:14 — REGNUM Специальные детекторы для выявления коронавируса нового типа были установлены Органами гигиены и санитарного контроля в аэропорту и на вокзалах города Ухань в Китае. Об этом 19 января сообщает газета «Синьцзинбао».

По данным издания, в городе Ухань провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка вируса, будут осуществляться проверки в местах массового скопления людей.

Также проверки будут проходить вдоль ключевых автомагистралей, ведущих в город.

Специалисты-медики направлены во все главные транспортные узлы города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Ухань выявлено ещё 17 случаев заболевания коронавирусом нового типа. На сегодняшний день общее число заболевших составляет 62 человека. Зарегистрировано два случая летального исхода в результате заболевания новым коронавирусом.

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