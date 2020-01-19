Хараре, , 14:09 — REGNUM Как минимум 14 человек погибли, около 40 получили травмы в результате столкновения грузовика и автобуса в Зимбабве. Об этом 19 января сообщает радиостанция ZBC.

Авария произошла на 218 километре автотрассы, соединяющей столицу Зимбабве Хараре и город Мутаре. Столкнулись пассажирский автобус, принадлежащий транспортной компании General Bande Bus Company, и грузовик, перевозящий древесину. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, выехав на полосу встречного движения при совершении обгона.

В результате аварии на месте происшествия погибли 14 человек, ещё около 40 получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу города Мутаре. Об их состоянии не сообщается.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Сотрудники полиции ведут расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 12 человек в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Алжире.

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