Донецк, , 14:09 — REGNUM Вооруженные силы Украины продолжают применять средства радиоэлектронной борьбы для препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, сообщают 19 января в пресс-службе оперативного командования Донецкой Народной Республики.

Подавление каналов управления и навигации беспилотных аппаратов применяются 502-м батальоном РЭБ ВСУ в районе населенного пункта Гнутово для того, чтоб, скрыть от сотрудников миссии ОБСЕ факт размещения тяжелого вооружения у линии соприкосновения.

ИА REGNUM напоминает, в Народной Милиции ДНР также сообщили о фактах размещения военной техники боевиками ВСУ вблизи жилых домов.

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