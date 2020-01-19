Москва, , 13:33 — REGNUM Порядка 2,1 млн человек в России приняли участие в мероприятиях посвящённых празднику Крещения Господня (Богоявление). Об этом 19 января сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным, которые привела Волк, в ночь на 19 января в России состоялось более 8,7 тысяч религиозных мероприятий, посвящённых празднику Крещения Господня. В них приняли участие около 2,1 млн человек.

Для обеспечения общественного порядка во время праздничных мероприятий было привлечено 41,1 тыс. сотрудников полиции.

Были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в крещенские купели в Москве окунулись более 37 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В крещенских купелях Москвы побывало более 37 тыс человек