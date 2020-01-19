Донецк, , 13:32 — REGNUM Вооруженные силы Украины размещают военную технику вблизи жилых домов, сообщается 19 января в пресс-службе оперативного командования Донецкой Народной Республики.

Из состава 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ один бронетранспортер был размещен в населенном пункте Новобахмутовка и одна бронированная разведывательная машина — в населенном пункте Сухая балка.

Из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ два бронетранспортера и две боевые машины пехоты были размещены в населенном пункте Богдановка.

Из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Возрождение был размещен зенитный ракетный комплекс «Оса».

Примечательно, что данные нарушения также были зафиксированы наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ИА REGNUM напоминает, за прошлые сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Разведка НМ ДНР систематически фиксирует размещение тяжелого вооружения украинскими боевиками вблизи линии столкновения. Также неоднократно фиксировалось присутствие на позициях ВСУ представителей украинских СМИ для съемки постановочных сюжетов.