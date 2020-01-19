Москва, , 12:46 — REGNUM Помощь была оказана женщине спасателями во время крещенских купаний в Москве. Об этом 19 января сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошёл на Святом озере. Одной из участниц крещенских купаний стало плохо. Как сообщают спасатели, женщина 40 лет вышла из проруби пошатываясь.

Спасатели, заметив это, немедленно подхватили женщину и передали бригаде медиков скорой помощи, дежурившей у места крещенских купаний.

Отмечается, что дежурство спасателей и медиков продолжится у мест крещенских купаний до 20 января. Купель, оборудованная на Святом озере. является одним из самых популярных мест крещенских купаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на праздник Крещения Господня в купели в Москве окунулись около 50 тыс. человек.

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