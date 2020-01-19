Борисполь, Украина, , 12:46 — REGNUM На Украине проходит церемония прощания с погибшими 8 января в Иране гражданах Украины. Борт с телами погибших приземлился в аэропорту Борисполь, трансляцию церемонии ведет «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

На церемонии в память о погибших присутствует президент Украины Владимир Зеленский, глава украинского правительства Алексей Гончарук, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, а также министры украинского правительства и главы ведомств.

В данный момент солдаты почетного караула выносят гробы с телами погибших граждан из приземлившегося самолета и передают их в автомобили, которые будут совершать дальнейшую транспортировку тел погибших до места погребения.

ИА REGNUM напоминает, 8 января иранские военные сбили самолет украинской компании «Международные авиалинии Украины». На борту авиалайнера в момент трагедии находились 176 человек. 11 из погибших — граждане Украины.