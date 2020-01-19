Кривой Рог, Украина, , 12:45 — REGNUM Об осквернении памятника жертвам Холокоста в городе Кривой Рог заявил 19 января посол Израиля на Украине Йоэль Лион на своей странице в социальной сети Twitter.

Посол отметил, что акт вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге был совершен за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста. Кроме того, это произошло по словам дипломатического представителя, недалеко от дома, где проживают родители президента Украины. Йоэль Лион выразил надежду, что «справедливость восторжествует».

Посол Израиля также опубликовал фотографию оскверненного памятника, на котором видно, что надпись на памятнике зарисована красной краской.

ИА REGNUM напоминает, 12 января в городе Умань Черкасской области тридцать человек избили евреев.

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