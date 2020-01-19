Прага, , 12:45 — REGNUM Восемь человек погибло, до 29 человек возросло число пострадавших в результате пожара в доме престарелых на западе Чехии. Об этом 19 января сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

По уточнённым данным, в результате пожара в доме престарелых в городе Вейпрты в Хомутовском районе пострадали 29 человек. Основная часть пострадавших надышалась продуктами горения. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Данные уточняются.

Возгорание в доме престарелых произошло в 06:00 (08:00 мск). В результате пожара погибли восемь человек. В настоящее время пожарные ликвидировали открытый огонь и занимаются проливкой конструкций. На месте происшествия работают семь бригад медиков, в том числе две бригады из соседней Германии.

Причины и обстоятельства возникновения пожара не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших и семерых пострадавших в результате пожара в доме престарелых в Чехии.

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