Донецк, , 11:56 — REGNUM Украинские боевики произвели обстрел окраины столицы Донецкой Народной Республики — города Донецка из минометов. Об этом сегодня, 19 января, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был зафиксирован в 10:20 по московскому времени. Огонь велся с позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Пески. Под обстрел попал населенный пункт Веселое, расположенный на окраине Донецка.

Всего по Веселому украинские боевики выпустили семь мин калибром 82 миллиметра. Информация о пострадавших пока не поступала.

Стоит отметить, что несмотря на объявленное перемирие украинского сторона снова не выполняет свои обязательства и производит обстрел территории Донбасса.