Боровск, Калужская область, , 12:44 — REGNUM В ночь на 18 января, в центре Боровска Калужской области, на площади Ленина жертвой водителя-хулигана стал мемориал воинам 43-й гвардейской Латышской стрелковой Рижской дивизии, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации в группе «РИЦ Боровский район» социальной сети «ВКонтакте».

Мемориал воинам 43-й гвардейской Латышской стрелковой Рижской дивизии серьёзно не пострадал Скриншот фото группы «РИЦ Боровский район» «ВКонтакте»

После автомобильного тарана ограждение мемориалалишилось ряд пролётов. Также были снесены фонарь и одна из урн для мусора. Впрочем, сам воинский мемориал серьёзно не пострадал.

Между тем, полиция уже установила автомобиль-погромщик. Начата проверка по факту вандализма.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские вандалы, осквернившие «Вечный огонь», отправятся в колонию