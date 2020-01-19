Харьков, Украина, , 11:51 — REGNUM Чиновник городского совета Харькова может быть осужден на срок лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Об этом 18 января сообщает пресс-служба национальной полиции Харьковской области.

Должностному лицу инкриминируют статью о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета подозревается в растрате бюджетных средств в период с 2017 по 2019 гг.

Ущерб был причинен при выполнении работы фирмой-подрядчиком при ремонте транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау. Согласно источнику, отходы при фрезеровке асфальтобетонного покрытия списывались в пользу предприятия, выполнявшего работы по ремонту, по сумме значительно ниже рыночной стоимости. Сумма ущерба сотрудниками правоохранительных органов оценена в размерах около 2 млн гривен (5 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, в Закарпатской области местный чиновник по сообщению сотрудников правоохранительных органов подозревается в хищении миллиона гривен при ремонте дорог.

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