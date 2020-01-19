Тегеран, , 11:50 — REGNUM Вылеты всех самолётов приостановлены в связи с плохими метеоусловиями из аэропорта Тегерана в Иране Об этом 19 января сообщает пресс-служба аэропорта.

Вылеты из аэропорта Мехрабад приостановлены из-за сильного снегопада до возвращения нормальной видимости. В настоящее время видимость в районе аэропорта не превышает 300 метров.

Аэропорт Мехрабад является вторым по величине в столице Ирана. Данные об отмене либо задержке рейсов в аэропорту имени Имама Хомейни не поступали.

Сильный снегопад начался в Тегеране утром 19 января и стал причиной ухудшения ситуации на дорогах. В связи с ухудшением метеоусловий в столице Ирана были отменены занятия в школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке авиарейсов из-за сильного тумана в аэропорту Краснодара.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильный туман откорректировал расписание аэропорта «Краснодар»