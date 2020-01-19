Солнечногорск, Московская область, , 11:25 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля и квадроцикла в подмосковном Солнечногорске. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 21:40 18 января на 70-м километре автотрассы М-10 «Россия» в Солнечногорском районе. По предварительным данным, водитель квадроцикла 1990 года рождения, двигаясь в сторону области, столкнулся с остановившимся в попутном направлении на обочине грузовиком с полуприцепом. Грузовик остановился в связи с технической неисправностью.

В результате ДТП погиб водитель квадроцикла и его пассажирка 1989 года рождения.

Правоохранительными органами проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в массовом ДТП в Москве.

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