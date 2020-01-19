Прага, , 11:14 — REGNUM Восемь человек погибли, семеро пострадали в результате пожара в доме престарелых в Хомутовском районе на западе Чехии. Об этом 19 января сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

Возгорание произошло около 06:00 (08:00 мск). Восемь человек погибли, ещё семеро пострадали, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

На месте пожара работают представители экстренных служб, в том числе семь бригад медиков. Часть медиков прибыла из соседнего района Германии.

Воленик пояснил, что вертолёты санитарной службы использовать нельзя из-за плохой видимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном пострадавшем при пожаре в доме престарелых под Архангельском.

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