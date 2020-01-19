Одесса, Украина, , 10:49 — REGNUM Вечером 18 января жители города Одессы наблюдали в небе длинную цепь огоньков, которая пролетела в небе. По сообщению местного ресурса «Думская», в небе пролетали спутники компании SpaceX.

Назначение данных спутников, согласно проекту Starlink, как отмечает местное средство массовой информации, — в будущем «поддерживать дешевый и высокопроизводительный интернет-канал, который откроет доступ ко всемирной сети на всей территории нашей планеты».

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе на инвестиционном форуме, который прошел в октябре минувшего года, звучало предложение зарезервировать место для строительства космодрома.

Читайте также: В Одессе планируют построить космодром