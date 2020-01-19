Алжир, , 11:16 — REGNUM Как минимум 12 человек погибло, 46 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов на юге Алжира. Об этом 19 января сообщает телеканал En-Nahar.

Авария произошла утром на границе провинций аль-Уэд и Бискра на юге страны. По данным телеканала, 12 человек погибли на месте. 46 получили травмы различной степени тяжести.

Пятеро пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух автобусов на юге Алжира.

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