Алжир, 19 января 2020, 11:16 — REGNUM Как минимум 12 человек погибло, 46 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов на юге Алжира. Об этом 19 января сообщает телеканал En-Nahar.
Авария произошла утром на границе провинций аль-Уэд и Бискра на юге страны. По данным телеканала, 12 человек погибли на месте. 46 получили травмы различной степени тяжести.
Пятеро пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.
Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух автобусов на юге Алжира.
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