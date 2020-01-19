Сана, , 11:24 — REGNUM До 70 человек возросло число погибших при ракетном обстреле казарм призывников в провинции Мареб на северо-востоке Йемена. Об этом 19 января сообщает Al-Arabiya.

В результате ракетной атаки на тренировочный лагерь военнослужащих правительственных сил в районе аль-Майль на северо-западе города Мареб погибли 70 человек, ранено 50 человек.

Командующие йеменской армией обвиняют в обстреле хуситов из движения «Ансар Алла».

Ранее ИА REGNUM сообщало о 60 погибших в результате ракетного обстрела лагеря ВС Йемена хуситами.

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