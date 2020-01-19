Горловка, ДНР, , 09:54 — REGNUM Участники карательной операции в Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. По территории Донецкой Народной Республики было выпущено 20 единиц боевых припасов, сообщает 19 января пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

Обстрелы территории республики велись по двум направлениям из гранатометов РПГ, СПГ, а также — стрелкового оружия. Под огонь украинских боевиков попали населенные пункты Горловка (поселок шахты Гагарина), Ясиноватая, Старомихайловка.

По имеющейся на данный момент информации, жертв среди мирного населения республики, а также разрушений инфраструктуры нет.

ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Было выпущено 104 боевых припаса.

Читайте также: В январе ВСУ скрыли гибель четырех украинских военнослужащих — НМ ДНР

Отметим также, согласно информации, полученной Народной Милицией республики от разведки, командование вооруженных сил Украины скрывало гибель четырех украинских военных, расследование обстоятельств смерти которых было начато лишь после публикации информации о данных потерях в СМИ.