Киев, , 09:53 — REGNUM Фигуранта по делу об убийстве члена одного из карательных батальонов Амины Окуевой Андрея Кравченко взяли под стражу на шестьдесят суток, сообщило 19 января «Громадське» со ссылкой на информацию от прокурора по данному делу Юлии Дядюк.

По словам прокурора, следственные действия продолжаются, а причастность данного лица к совершению убийства Окуевой устанавливается. Решение о взятии под стражу фигуранта было вынесено Святошинским судом столицы Украины.

Уточняется, что на момент задержания подозреваемого он также находился под ночным домашним арестом по подозрению в убийствах директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного (сентябрь 2016 года), а также — руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького (2019 год).

Что касается убийства Окуевой, то по информации прокуратуры, на оружии, которое было найдено недалеко от места совершения преступления, было обнаружено три ДНК, одна из которых согласно результатам проведенной экспертизы — ДНК Игоря Редькина, руководителя группировки (состояла из семи человек), в которую входил задержанный Кравченко. Принадлежность двух остальных ДНК устанавливается.

ИА REGNUM напоминает, 12 января глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве участника карательной войны в Донбассе Амины Окуевой.

Читайте также: Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве «ветерана АТО» Окуевой