Лондон, , 09:28 — REGNUM Число потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китайской Народной Республике может превышать 1700 человек. Об этом сообщает Центр глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, который провел соответствующее исследование.

Оценка числа потенциально зараженных людей проведена на основании численности населения города Ухань, где произошла вспышка, и данных об авиаперелетах пассажиров.

Население мегаполиса Ухань составляет 19 млн человек, а через международный аэропорт города ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев.

На данный момент известно, что симптомы заражения новым коронавирусом проявляются не сразу — инкубационный период длится 5−6 дней. Медики указывают, что паниковать пока рано, но причины для некоторого беспокойства есть.

Напомним, что власти Китая официально заявляют о 59 заболевших новым коронавирусом. Также известно, что три случая заражения выявили в Японии и Таиланде.

Первый заболевший умер 11 января. 17 января скончался второй заболевший.

Всемирная организация здравоохранения связывает распространение нового коронавируса, который привел к вспышке неизвестной формы пневмонии, с рынком морепродуктов.