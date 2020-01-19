Амстердам, , 09:20 — REGNUM В 2019 г. в Службу обезвреживания боеприпасов Министерства обороны Нидерландов поступило 2.303 сообщений о найденной взрывчатке, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году.

В среднем сапёрам приходилось выезжать на место находки взрывчатки от 40 до 50 раз в неделю. В 261 случаях речь шла о находке самодельных взрывных устройств, что на 25% больше, чем в 2018 г. Большая часть вызовов, 2.041, связана с находкой боеприпасов времён Второй мировой войны.

Рост числа сообщений об обнаруженной взрывчаткой связана с увеличением количества обнаруженных ручных гранат. Ручные гранаты последние годы пользуются растущей популярностью в преступном мире как средство угрозы. Кроме того, специалистам Службы обезвреживания приходилось выезжать на места ограбления банкоматов, при которых обычно используется взрывчатка. В 2019 г. таких ограблений было около 70, что вдвое больше, чем в предыдущем году.