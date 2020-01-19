Харьков, Украина, , 08:55 — REGNUM 31-летний сотрудник частного предприятия города Харькова, расположенного по улице Животноводов, 17 января позвонил сотрудникам правоохранительных органов и сообщил о намерении взорвать на рабочем месте гранату. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе национальной полиции Харьковской области.

По прибытии на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины гранату «Ф-1» с запалов. Кроме того в ходе обыска, проведенного в квартире у мужчины было изъято более 400 боеприпасов.

Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что боевые припасы он привез в 2014 году из так называемой зоны АТО. Цель поступка бывший участник карательной операции сотрудникам полиции объяснить не смог. Мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре прошлого года бывший участник так называемой ООС (АТО) заминировал мост в городе Киеве.

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