Каракас, , 08:10 — REGNUM В Венесуэле произошло массовое отключение электроснабжения и интернета. Об этом сообщает мониторинговое агентство Netblocks.

Масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле возникли 18 января. Проблема локализована на севере и западе страны, сильнее всего пострадали штаты Тачира, Мерида и Карабобо.

Всего с отключением электроснабжения толкнулись 16 из 23 штатов страны. В штатах Тачира, Мерида и Карабобо электроснабжение восстановлено менее чем на половину.

Отключение электроэнергии повлекло за собой сбой в работе интернета.

Какова точная причина произошедшего блэкаута, не сообщается. Некоторые эксперты считают, что всему виной износ инфраструктуры и оборудования.