Киев, , 08:11 — REGNUM О задержании бывшего начальника государственной автоинспекции Украины полковника Александра Ершова за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сообщили 18 января активисты общественной инициативы «PITBULL KIEV» на страничке организации в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы Украины ночью. Участники общественного движения увидели, как выпивший мужчина садится за руль автомобиля «Range Rover — Evoque», о чем было сообщено сотрудникам полиции.

«Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию», — сообщили члены общественного движения.

После того, как автомобиль остановился, заметив, что за ним ехали участники общественной организации, подъехали сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов попросили предъявить документы, но по словам представителей общественной организации, полковник Ершов отказывался их предоставить. Также мужчина попросил свою супругу сообщить о том, что за рулем автомобиля была она. Бывший начальник ГАИ также пытался покинуть место происшествия, закрыв машину.

Задержать правонарушителя в итоге удалось силами шести-восьми сотрудников правоохранительных органов. Мужчину повалили на землю и надели наручники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя.

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