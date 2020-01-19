Ухань, Китай, , 06:32 — REGNUM 17 новых случаев заражения смертельно опасным коронавирусом были зарегистрированы в центральном китайском городе Ухань, сообщает 19 января Xinhua со ссылкой на данные местных властей.

Зараженным пациентам (12 мужчин и пять женщин) от 30 до 79 лет. Состояние троих из них — критическое.

Всего на конец дня пятницы, 17 января, в Ухане зарегистрировано 62 случая заболевания пневмонией. Два случая имели летальный исход, восемь человек в критическом состоянии. 19 человек уже выписали из стационара.

Почти семь сотен людей из ближайшего окружения инфицированных находятся под пристальным наблюдением врачей. Пока заболеваний среди них не обнаружено.