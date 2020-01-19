Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM В Екатеринбурге обстреляли легковой автомобиль. Как сообщает информационный портал Е1, инцидент произошёл минувшей ночью на перекрёстке улиц Репина и Мельникова.

В результате инцидента никто не пострадал. Водитель автомобиля вызвал полицию и написал заявление. По его мнению, стрельба велась из пневматического ружья из соседних домов, так как во время нападения людей и других машин рядом не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по балкону на третьем этаже многоэтажного дома. ЧП произошло в микрорайоне Академический. Некоторые пули пробили стёкла и попали в потолок в квартире. Во время инцидента никто не пострадал.

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