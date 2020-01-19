Солт-Лейк-Сити, США, , 05:46 — REGNUM Вооруженный пистолетом юноша убил четверых и ранил одного человека в американском штате Юта,сообщает 19 января The Guardian.

По данным полиции, несовершеннолетний устроил стрельбу в доме, в результате чего погибла женщина и трое ее детей. Появившийся позже в доме свидетель, отвез стрелявшего и еще одного раненого им мужчину в клинику, где мальчик и был арестован.

Полиция пока не обнародует подробности преступления и не раскрывает имен жертв и подозреваемого. Это была самая массовая стрельба в штате Юта за последние 20 лет, заявил сотрудник полиции капрал Ронда Филдс. В 2007 году боевик убил пятерых посетителей торгового центра, а после покончил жизнь самоубийством.