Панама, , 05:21 — REGNUM Жертвами религиозных экстремистов, пытавших и убивавших жителей отдаленной панамской деревни, стали семь человек, сообщает 19 января Associated Press со ссылкой на местные власти.

Члены религиозного культа, пришедшие в небольшую панамскую деревню на берегу Карибского моря, заявили местным жителям о своем праве жечь и рубить неверующих, если они не покаются в своих грехах. Как стало известно, жертвами сектантов стала беременная женщина и пять ее детей, а также их соседка.

Властям удалось спасти еще 14 приготовленных к жертвоприношению жителей деревни, полиция обнаружила их избитыми и связанными в местном храме.

Как поясняет источник, деревня, где проживает около 300 человек, находится в горах. Для того, чтобы попасть в ближайший населенный пункт, где есть электричество, больница и полиция, местным жителями нужно пройти по горной тропе, а затем часами ждать проплывающую мимо лодку.