Москва, , 03:32 — REGNUM Трое мужчин провалились под лед Борисовского пруда на юге Москвы, сообщает 19 января Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны и ЧС.

Как стало известно, мужчины провалились под лед в пяти метрах от берега при попытке перейти водоем. Пострадавших удалось спасти: к месту происшествия на судне на воздушной подушке прибыли спасатели. С обморожениями и порезами об лед мужчин доставили медикам.

Пресс-служба департамента напоминает об опасности пребывания на тонком ледовом покрытии и рекомендует осуществлять традиционный крещенские купания только в специально оборудованных для этого местах.