Сана, , 01:01 — REGNUM До 60 человек возросло количество жертв ракетного обстрела военного лагеря в провинции Мареб в Йемене. Об этом сообщает Al-Arabiya.

После атаки хуситов 60 военнослужащих правительственных сил Йемена погибло и ещё более 50 получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января на заседании Совбеза ООН по ситуации в Йемене, заместитель постоянного представителя КНР У Хайтао, призвал к активизации политического урегулирования кризиса под руководством ООН.

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