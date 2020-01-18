Джаяпура, Индонезия, , 21:43 — REGNUM На индонезийском острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Об этом 18 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки, эпицентр которых залегал в северо-восточном направлении в 150 метрах от административного центра провинции Папуа города Джаяпура и на глубине 33 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы 18 января у берегов Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения располагался в 178 км к юго-востоку от острова Рауль. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 км.

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