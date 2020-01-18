Нижние Серги, Свердловская область, , 20:54 — REGNUM На Урале в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Дорожная авария произошла на 45 км автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти в 18:30 по местному времени.

По предварительным данным дорожных инспекторов, 60-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Ивеко». В результате водитель и женщина-пассажир «Лады» скончались на месте ДТП.

По факту дорожной аварии проводится проверка. На данный момент полиция устанавливает личности погибших.