Нижние Серги, Свердловская область, 18 января 2020, 20:54 — REGNUM На Урале в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
Дорожная авария произошла на 45 км автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти в 18:30 по местному времени.
По предварительным данным дорожных инспекторов, 60-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Ивеко». В результате водитель и женщина-пассажир «Лады» скончались на месте ДТП.
По факту дорожной аварии проводится проверка. На данный момент полиция устанавливает личности погибших.