Рамалла , , 20:40 — REGNUM В секторе Газа на пограничной зоне с Израилем при взрыве мины погиб житель Палестины и один человек получил тяжелые ранения. Об 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

«Один палестинский фермер погиб сегодня, другой тяжело ранен в результате взрыва на востоке города Рафах», — отметил аль-Кидра.

По данным правоохранительных органов Газы, взрыв произошел вследствие срабатывания взрывного устройства, которое было заложено военными Израиля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Удар был нанесен в ответ на запущенные с территории Газы в израильскую сторону воздушные шары со взрывчаткой.

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