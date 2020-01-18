Париж, , 20:25 — REGNUM В Париже для разгона протестующих против пенсионной реформы и действий правительства Франции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Об этом 18 января сообщает телеканал BFM.

Согласно данным BFM, особенно напряженной ситуация была между площадью Республики и площадью Бастилии, где силы безопасности применили гранаты со слезоточивым газом. В итоге процессия из протестующих раскололась, и движение было прервано.

На данный момент манифестанты заняли площадь Бастилии. Отмечается, что полицией задержаны 32 человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным газеты Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть театр Буф-дю-Нор в сопровождении полиции из-за попытки протестующих прорваться в здание.

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