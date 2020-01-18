Самара, , 19:25 — REGNUM В Самаре горит кровля ресторана «Золотая пагода» на площади 800 квадратных метров, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 17:18 по местному времени (16:18 мск). На место ЧП были направлены пожарные подразделения.

Посетители ресторана самостоятельно покинули здание. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Самаре произошел пожар в гаражном массиве. По тревоге было поднято 88 спасателей, которые применили 26 единиц техники. Гаражный массив горел на площади 200 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

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