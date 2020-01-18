Оренбург, , 17:59 — REGNUM В Оренбурге в элитной гимназии 17 января ученица пятого класса получила травму в столовой во время завтрака. Информация о ЧП появилась в соцсети.

На завтрак детям подали гречку с сосиской, компот и бетерброд с джемом. Когда гимназистка взяла в руки кусок хлеба с джемом, то заметила осколок стекла. Девочка попыталась извлечь стекло, размер которого был более двух сантиметров, и поранила палец.

О ЧП проинформировали директора второй гимназии. Об инциденте осведомлено и руководство городского управления образования. Партия джема изъята для проведения проверки.