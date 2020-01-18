Могадишо, , 17:20 — REGNUM Три человека погибли, 20 пострадали в результате подрыва террористом-смертником автомобиля, начинённого взрывчаткой, на юге Сомали. Об этом 18 января сообщает турецкое агентство Anadolu.

Заминированный автомобиль был подорван рядом c полицейским участком в городе Афгойе. Целью атаки террористов был полицейский конвой сопровождавший турецких работников в сомалийскую столицу Могадишо.

Представитель сомалийской полиции в Афгойе Башир Ахмед подтвердил агентству данный о гибели трёх человек, в том числе силовиков. Также сообщается, что при взрыве пострадали как минимум четверо граждан Турции.

По разным данным, пострадали от 15 до 20 человек. Представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо не исключил, что число погибших и пострадавших может возрасти. На настоящий момент ни одна из действующих на территории Сомали террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении Турцией теракта в Сомали, жертвами которого стали мирные граждане.

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