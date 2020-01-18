Реутов, Московская область, , 17:12 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту отравления 12 человек, проживающих в центре социального обслуживанию населения в подмосковном Реутове, сообщает 18 января пресс-служба регионального главного управления СКР.

По предварительным данным, 18 января в инфекционное отделение с подозрением на пищевое отравление были доставлены 12 человек в возрасте от 91 до 56 лет, проживающих в данном центре. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора отбирают пробы для установления причин произошедшего и источника отравления. Следователи опрашивают сотрудников и постояльцев центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минсоцразвития по Московской области пояснили, что питание в дом престарелых доставлялось сторонней организацией, собственной столовой в учреждении нет. В случае необходимости будет проведена проверка поставщика.

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