Катманду, 18 января 2020, 17:03 — REGNUM Четверо туристов из Южной Кореи и двое гидов-непальцев пропали без вести после схода снежной лавины в горах Непала. Об этом 18 января сообщает агентство Yonhap.

Лавина
Лавина
Scientif38

Инцидент произошёл утром 17 января на склонах горы Аннапурна, на высоте около 3200 метров. Группа туристов из семи человек в сопровождении двух гидов-непальцев отправилась на склон, чтобы совершить трекинг-тур.

Сход лавины произошёл около 11:00 по местному времени. Под лавину попала передовая часть группы, в которой находились четверо южнокорейских туристов и гиды. Пятеро туристов не пострадали, в настоящее время они уже переведены в безопасное место.

В месте схода лавины начата поисково-спасательная операция, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями. На место происшествия вылетели представители МИД Южной Кореи с членами семьи без вести пропавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и одном пострадавшем в результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в американском штате Калифорния.

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